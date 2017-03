Imst – In der Nacht auf Freitag brannte in Wenns ein Holzschuppen. Die Flammen schlugen gegen 1.15 Uhr aus dem Stadel, der 76-jährige Besitzer versuchte noch, sie selbst zu löschen. Dabei verletzte sich der Mann am Fuß. Schließlich rückten die Feuerwehren Wenns, Arzl im Pitztal, Jerzens und Imst aus, um den Brand in den Griff zu bekommen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der Brand auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff. Der Schuppen brannte vollständig ab. (TT.com)