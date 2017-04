Bozen, Sulden – Tragisches Bergunglück in Südtirol am Karfreitag: Kurz nach 11 Uhr starb ein 28-jähriger Südtiroler am Ortler. Der Mann aus dem Passeiertal, laut Informationen der Dolomiten Mitglied der Bergrettung, war mit einem Freund am Berg unterwegs. Bei der Abfahrt mit Skiern rutschte der Mann dann offenbar aus und stürzte mehrere hundert Meter ab. Am Fuß der so genannten Minnigerode-Rinne konnte der Mann dann nur noch tot geborgen werden. Die Unfallursache wird ermittelt. Es waren mehrere Hubschrauber im Einsatz. (TT)