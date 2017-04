Abfaltersbach – Ein 29-Jähriger wurde Freitagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Osttirol lebensbedrohlich verletzt. Der Einheimische wollte auf einem landwirtschaftlichen Anwesen eines Bekannten in Abfaltersbach Arbeiten an einem Silo durchführen. Gegen 14 Uhr stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache ab und wurde schwerst verletzt. Der 29-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen. (TT.com)