Innsbruck – „Wir, die Freiwillige Rettung Innsbruck, sind da, um zu helfen – vor 110 Jahren und auch jetzt und hoffentlich noch in vielen weiteren Jahrhunderten“, meinte Obmann Rupert Stöckl bei der jüngsten Jahreshauptversammlung. Im April 1907 fand die Gründungsversammlung der Freiwilligen Rettung Innsbruck statt – womit der Grundstein für eine beeindruckende Entwicklung gelegt wurde.

Im Jahr 2016 umrundeten die Rotkreuz-Fahrzeuge in Summe über viermal die Welt, um in Innsbruck und Umgebung Hilfe bei knapp 50.000 Einsätzen zu bringen. Über 75.000-mal holten gebrechliche, betagte und hilfsbedürftige Menschen im Rahmen des Hausnotrufs Hilfe auf Knopfdruck. Obmann Stöckl bedankte sich bei den Vereinsmitgliedern auch für 5836 ausgebildete Ersthelfer, die jederzeit noch vor der Rettung verletzten oder erkrankten Personen Hilfe bringen können. Über 7000 Menschen suchten in den Wintermonaten Schutz in der Notschlafstelle. Das Bezirksrettungskommando war in acht Großeinsätze involviert – und organisierte zudem Hilfe für Menschen auf der Flucht.

Während unermüdliche Mitglieder für bis zu 60 Jahre Zugehörigkeit zum Verein geehrt wurden, bekannten sich auch 19 neue Mitglieder zur Freiwilligen Rettung Innsbruck. Als Höhepunkt wurde Max Langer, langjähriger Obmann der Freiwilligen Rettung Innsbruck, zum Ehrenmitglied ernannt. „Alle Widrigkeiten haben mich als Mensch wachsen lassen“, bilanzierte der Altobmann.

Der aktuelle Obmann Rupert Stöckl mahnte auch zur Achtsamkeit, „denn selbst einfache Systeme können unwiederbringlich zerstört werden. Rettet die Rettung, bevor ein funktionierendes System endgültig kaputtgemacht wird“, forderte der Obmann, der damit auf das Bundesvergabegesetz anspielte.

Für die vielfältigen Hilfstätigkeiten des Roten Kreuzes bedankte sich auch Stadtrat Franz X. Gruber im Namen der Stadt Innsbruck. (TT)