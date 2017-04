Innsbruck – Das Wetter am abgelaufenen Osterwochenende war ja nicht wirklich für einen Ausflug gemacht. Das hat man auch in der vorläufigen Verkehrsbilanz der Feiertage gemerkt. Markus Widmann, Leiter der Verkehrsabteilung in der Tiroler Polizei, erklärte: „Es war teilweise sehr ruhig. Dafür hat natürlich die Kälte gesorgt. Speziell am Sonntag hat man das gemerkt.“

Trotzdem kam es zu einigen spektakulären Unfällen. Bereits am Freitag war ein Fußgänger in der Kranebitter Allee angefahren und schwer verletzt worden. Am Sonntag erwischte es dann einen 20-jährigen Südtiroler mit einem Kleintransporter auf der A13 in Richtung Norden. Bei Innsbruck-Süd war er durch die Bedienung seines Navis abgelenkt und streifte einen Fahrbahnteiler. In der Folge geriet der Transporter ins Schleudern, kippte seitlich um und schlitterte die Leitschiene entlang. Der Lenker blieb nach eigenen Angaben zufolge unverletzt, er wurde jedoch mit der Rettung zur Beobachtung in die Klinik Innsbruck gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Am Samstagabend wurde eine 69-jährige Fußgängerin von einer 45-jährigen Autofahrerin auf einem Schutzweg angefahren. Die Lenkerin hatte beim Unfall 1,6 Promille Alkohol im Blut. Die Fußgängerin wurde verletzt. Die Autofahrerin wollte nach dem Unfall noch weiterfahren. Ein beherzter Zeuge, der den Schlüssel abzog, verhinderte dies aber bis zum Eintreffen der Polizei. Auch sonst hat es laut Widmann etliche „schwere Verkehrsübertretungen gegeben“. (TT)