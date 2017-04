Eichelwang – In Eichelwang sind am Nachmittag des Ostermontages bei einem Unfall ein 37-jähriger Familienvater aus Tirol und seine zwei Kinder verletzt worden. Der Kufsteiner war um kurz nach 16 Uhr auf der Wildbichlerstraße von Ebbs in Richtung Kufstein unterwegs. Seine beiden Kinder (12 und 6 Jahre alt) saßen ebenfalls im Auto. Zur gleichen Zeit war ein 74-Jähriger aus Bludenz in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Als der Vorarlberger nach links in eine Seitenstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Wie die Polizei berichtet, wurde der Pkw des Tirolers dabei gegen einen weiteren an der Kreuzung stehenden Pkw eines 48-jährigen Deutschen geschleudert.

Der Familienvater und beide Kinder wurden verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Pkw des Tirolers und am Fahrzeug des Vorarlbergers entstand Totalschaden. Das Auto des Deutschen wurde erheblich beschädigt. (TT.com)