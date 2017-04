Innsbruck – Knapp einer Katastrophe entging am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Familie in der Innsbrucker Reichenau, weil zwei Kinder in ihrem Zimmer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im 4. Stock gezündelt hatten.

Die beiden Buben im Alter von fünf und acht Jahren spielten laut Herbert Kahler, Brandermittler von der Polizei, mit Zündhölzern herum, als es zu dem Brand kam. Zum Glück reagierte eines der Kinder schnell und lief zu seinem Vater, der geistesgegenwärtig die gesamte Familie in Sicherheit brachte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte er dann selbst, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

„Es dürfte aber zu einer Verpuffung gekommen und zu einem so genannten Flashover. Wir konnten erkennen, dass es die Kinderzimmerwand aus Rigips leicht in Richtung Wohnzimmer verschoben hat“, schildert Kahler die gewaltige Entwicklung des Brandes, die binnen kürzester Zeit stattgefunden hat.

Erst im Dezember starben zwei kleine Mädchen in Innsbruck, weil sie in ihrem Kinderzimmer gezündelt hatten. Die Familie im aktuellen Fall hatte dagegen vergleichsweise Glück: Alle vier wurden zur weiteren Abklärung auf eine mögliche Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Das Kinderzimmer wurde komplett zerstört, auf weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus in der General-Eccher-Straße hatte der Brand zum Glück keine Auswirkungen. (TT.com)