Von Renate Perktold

Innsbruck – Es können Sekunden sein, die zwischen Leben und Tod entscheiden. Im Fall zweier Mädchen kurz vor Weihnachten endete das Zündeln im Kinderzimmer mit ihrem Erstickungstod, im Fall zweier Buben in der Reichenau, die Dienstagmorgen ebenfalls mit Feuer herumspielten, ging der Zwischenfall dank der schnellen Reaktion ihres Vaters vergleichsweise glimpflich aus. Auch eine Fünfjährige, die im März in Polling mit Zündhölzern gespielt und dabei die Couch in Brand gesteckt hatte, kam mit dem Schrecken davon.

Kinder können Gefahr nicht abschätzen

„Ab einem Alter von drei Jahren kann man sagen, dass Feuer eine gewisse Faszination auf Kinder ausübt. Aber erst ab einem Alter von ungefähr zehn Jahren können sie die Folgen einschätzen“, weiß Rene Staudacher, Brandschutztechniker der Tiroler Landesstelle für Brandverhütung. Es sind aber nicht immer nur offene Feuer- und Lichtquellen, die in privaten Wohnräumen aber auch in Kindergärten oder Schulen zu gefährlichen Bränden führen können. „Immer wieder sehen wir, dass die moderne Technik – etwa Verbrauchsgeräte wie Smartphones – verheerende Brände auslösen können. Bei einem Handy reicht oft schon eine minimale Beschädigung, die zu einer Überhitzung des Lithium-Ionen-Akkus und in Folge zum Brand führen kann“, erzählt der Experte.

Oft würden aber schon ein paar Vorkehrungen helfen, um vor den möglichen verheerenden Folgen zu schützen. Bei Kleinkindern im Haushalt gilt es in erster Linie, alle Brennquellen sicher vor ihnen wegzusperren. „Man kann ihnen aber auch als Erwachsener beim Grillen oder bei einem Lagerfeuer die Auswirkungen vor Augen führen“, schlägt der Brandschutztechniker vor.

Auch in Kindergärten oder Schulen sei der spielerische Zugang zu der Thematik wichtig. Einige Bundesländer hätten die Brandverhütung bereits im Unterricht integriert. In Tirol gibt es laut Staudacher viele Ortsfeuerwehren, die mit den Kindergärten und Schulen zusammenarbeiten, um schon die Kleinsten zu sensibilisieren.

Private Haushalte brauchen dringend Rauchmelder

„Das Um und Auf im privaten Wohnbau sind aber – man kann es nicht oft genug betonen – Rauchmelder“, appelliert Staudacher an die Eltern. Erst seit 2008 wird in Um-, Zu- und Neubauten die Installation von Rauchmeldern in Tirol vorgeschrieben. Bestandsgebäude sind von der Regelung ausgenommen, und viele Besitzer üben sich immer noch in Unwissenheit. Dabei haben sich die Gefahren in privaten Haushalten deutlich geändert. Vor allem die Ausstattung mit neuen Textilien und modernen Pressspan-Möbeln kann um einiges schneller als noch vor einigen Jahrzehnten zu einem Vollbrand führen. „Früher hat es noch rund 15 Minuten gedauert, heute kann es oft schon binnen 2,5 Minuten zu einem Vollbrand kommen“, veranschaulicht Staudacher die Problematik. Hinzu kämen die gefährlichen Rauchgase, die schon bei zwei bis drei Atemzügen tödlich wirken könnten. „Viele Produkte in modernen Haushalten enthalten Erdöl, das bei Erhitzung gefährliche Stoffe freisetzt.“

Rauchmelder kann den Unterschied machen

Wie schnell es tatsächlich gehen kann, haben die jüngsten Vorfälle in Tirol gezeigt: Seit Dezember kamen zwei Kinder und drei Erwachsene bei Bränden ums Leben, ein Feuerwehrmann wurde bei einer Rettungsaktion lebensgefährlich verletzt. Am Dienstag wurde wohl nur durch die schnelle Reaktion des Vaters und durch einen Rauchmelder das Schlimmste verhindert.

Laut Brandermittler Herbert Kahler vom Stadtpolizeikommando dürfte es im Kinderzimmer sogar zu einer Verpuffung und einer extremen Hitzeentwicklung gekommen sein. „Wir haben bei der Brandermittlung feststellen können, dass sich die Rigipswand im Kinderzimmer leicht in Richtung Wohnzimmer verschoben hat“, schildert er. Wegen der Rauchmelder in dem Wohnblock war die Feuerwehr zum Glück binnen kürzester Zeit vor Ort.

Anders die Situation mit den beiden minderjährigen Todesopfern im Dezember in Hötting: Dort waren keine Rauchmelder in der Wohnung, die Mädchen spielten mitten in der Nacht mit dem Feuer in ihrem Zimmer. Nur weil ein Geschwisterkind durch das Knistern des Feuers wach geworden ist, überlebte die restliche Familie das verheerende Feuer.

Dazu Brandschutzexperte Staudacher: „Man kann den Tirolern nur raten, dass sie mehr hinschauen und wieder mehr auf den Eigenschutz achten. Wir erleben oft Situationen, wo ein winziger Faktor, der anders ist, einen großen Unterschied macht.“