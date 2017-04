Innsbruck - Am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr fuhr eine 50-jährige Frau auf der Claudiastraße in Innsbruck in Richtung Süden. Als sie in die Bienerstraße einbiegen wollte, übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es kam zur Kollision.

Die Lenker der beiden Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Eine dritte am Unfall beteiligte Person kam mit dem Schrecken davon und musst sich nicht in ärztliche Behandlung begeben.

An den zwei Wagen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Obwohl die Wracks direkt auf den Schienen der Tram liegen blieben, habe es zu keiner Zeit eine gröbere Behinderung des Verkehrs gegeben, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. (TT.com)