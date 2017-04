Unterach – Ein 32-jähriger Tischler hat sich am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) mehrere Finger abgetrennt. Er war beim Zuschneiden von Zaunlatten mit der rechten Hand in die laufende Tischkreissäge geraten. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Donnerstag.

Der Tischler war allein am Arbeitsplatz und alarmierte noch selbst die Rettungskräfte und seine Angehörigen. Ein Notarzthubschrauber flog ihn in das Unfallkrankenhaus Salzburg. (APA)