Manma – Ein Erdrutsch hat in Nepal einen familienbetriebenen Imbiss unter Schlamm begraben und vier Menschen getötet. Bei den Toten handelte es sich um den 40-jährigen Betreiber, seine Frau, die Tochter des Ehepaares und einen Gast, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 14-jähriger Bub kam demnach verletzt in ein Krankenhaus.

Regen hatte die Lawine am Donnerstagabend (Ortszeit) in dem Dorf Jitepul im Westen Nepals verursacht. Überschwemmungen und Erdrutsche kosten jedes Jahr Hunderte Menschen in dem gebirgigen südasiatischen Land das Leben – üblicherweise allerdings während der Monsunzeit von Juli bis September. (dpa)