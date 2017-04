St. Leonhard, Neustift – In gleich zwei Gletschergebieten mussten gestern zahlreiche Fahrgäste teilweise mehr als zwei Stunden wegen technischer Gebrechen in den Bahnen ausharren, ehe sie in die Stationen zurückgebracht werden konnten.

Am Pitztaler Gletscher platzte kurz vor 11.30 Uhr ein Hydraulikschlauch beim Gletscherexpress, weshalb die Garnituren mit mehr als 70 Passagieren im Bereich der Weiche im Tunnel angehalten werden mussten. Bevor der Ersatzschlauch eingebaut werden konnte, mussten die Bremsen entlüftet werden – eine zeitaufwendige Prozedur, wie der Betriebsleiter der Pitztaler Gletscherbahnen, Reinhold Streng, betont. Insgesamt mussten die Fahrgäste zweieinviertel Stunden in der Bahn im Tunnel warten, bevor der Defekt beseitigt und die Bahn die Fahrt fortsetzen konnte. Zu keinem Zeitpunkt, so Betriebsleiter Streng, bestand eine Gefahr für die Passagiere. Sie wurden laufend per Lautsprecher über die Arbeiten informiert.

Am Stubaier Gletscher saßen Freitagmittag wegen eines technischen Gebrechens rund 100 Personen für etwa eineinhalb Stunden in der neuen 3S-Bahn „Eisgratbahn“ fest. Schließlich wurde die Anlage auf Notbetrieb umgeschaltet und „leergefahren“. Die Ursache für den Defekt war zunächst unklar. (np, APA)