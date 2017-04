Neustift im Stubaital – Rund 100 Personen sind am Freitag gegen Mittag etwa eineinhalb Stunden in der neuen 3S-Bahn „Eisgratbahn“ am Stubaier Gletscher festgesessen. Mittlerweile habe man auf den Notbetrieb umgeschaltet und die Bahn werde nun „leer gefahren“, sagte Seilbahndirektor Andreas Kleinlercher.

Die Skigebietsgäste seien zwar über Einsprechungen in die Gondeln über die Störung informiert worden, dies habe jedoch offensichtlich nicht bei allen Gondeln funktioniert, meinte Kleinlercher.

Die Ursache für das technische Gebrechen war zunächst unklar. Ob die Eisgratbahn noch am Freitag wieder in Betrieb genommen werden könne, stand am frühen Nachmittag noch nicht fest. (APA)