Kundl – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in einem Sägewerk in Kundl. Dort war ein 18-jähriger Hilfsarbeiter aus Rumänien an einem Förderband beschäftigt, als er plötzlich aus unbekannter Ursache mit dem linken Arm in das Förderband geriet.

Der junge Mann konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Erst als ein Kollege das Unglück bemerkte, wurde das Förderband abgeschaltet. Der 18-Jährige musste verletzt mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden. (TT.com)