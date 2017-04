Hippach - Zu einer spektakulären Bergungsaktion von sechs Rindern kam es am Samstag im Gemeindegebiet von Hippach im Zillertal. Die Tiere hatten am Vormittag ihre Weide in 950 Metern Seehöhe verlassen und waren in unwegsames Gelände geraten. Der Besitzer entdeckte die Jungrinder gegen 11.20 Uhr im Bachbett des Afeldbaches, in das sie zuvor rund 50 Meter abgestürzt waren.

Aufgrund des extrem steilen Geländes musste eine Bergeaktion per Helikopter eingeleitet werden. 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Laimach, die Bergrettung Zell am Ziller, ein Tierarzt und zwei Polizisten aus Zell standen zudem bis 17 Uhr im Einsatz.

Während des Hubschrauber-Einsatzes wurde versucht, die Tiere gegen ein weiteres Abstürzten zu sichern. Ein Rind musste auf Grund seiner schweren Verletzungen vom Tierarzt am Unfallort eingeschläfert werden. Ein weiteres Tier verendete während der Bergung. Die vier weiteren Rinder konnten lebend per Hubschrauber geborgen werden. (TT.com)