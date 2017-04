Kufstein - Am Sonntagabend kam es in Kufstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 20:25 Uhr fuhr eine Österreicherin auf der Tiroler Straße im Bereich Kufsteiner Wald von Kirchbichl kommend in Richtung Kufstein, als sie einen entgegenkommenden Wagen streifte. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Gefährt, stürzte in den angrenzenden Wald und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum.

Die 51-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Kufstein befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in das Kufsteiner Krankenhaus gebracht. (TT.com)