Zirl – Zu einem aufsehenerregenden Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Zirl am Montag gegen 7 Uhr in der Früh ausrücken: Wegen eines technischen Defekts war ein Pkw am Zirler Berg in Flammen aufgegangen und musste gelöscht werden.

Die bergwärts fahrende Lenkerin hatte das Feuer zum Glück rechtzeitig bemerkt und blieb unverletzt. Sie blieb sofort stehen, als sie Rauch aus dem Motorraum kommen sah und alarmierte die Feuerwehr. Wenig später stand der Motor des Pkw schon komplett in Flammen. Die Florianis waren binnen weniger Minuten am Einsatzort und konnten den Brand löschen, das Fahrzeug war allerdings nicht mehr zu retten. (TT.com)