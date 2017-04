Innsbruck – Bei einem Verkehrsunfall ist ein Fußgänger am Montag in Innsbruck schwer verletzt worden. Ein 28-jähriger Innsbrucker war gegen 16.15 Uhr mit dem Auto auf der linken Fahrspur am Südtiroler Platz unterwegs. Der Wagen fuhr gerade an einer stehenden Kolonne vorbei, als ein Fußgänger zwischen den Autos hervor trat und die Straße überqueren wollte.

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, der 62-jährige Fußgänger wurde frontal erfasst, gegen die Windschutzscheibe und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde der Mann schwer am Kopf verletzt. Die Rettung brachte den Mann in die Klinik Innsbruck, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Auch in Lienz kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Auf der Kreuzung Grafendorfer Straße/Michaelsgasse stießen gegen 12 Uhr mittags ein Auto, gelenkt von einer 39-jährigen Frau, und ein Kleinmotorrad zusammen. Der 77-jährige Lenker des Kleinmotorrades kam zu Sturz und wurde verletzt, berichtet die Polizei. Wie schwer, ist nicht bekannt. (TT.com)