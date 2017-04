Brixen – Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor Mitternacht auf einer Bahnstrecke in Brixen in Südtirol. Gegen 23.40 Uhr machte sich nach Angaben der Nachrichtenplattform Südtirol Online ein Gleisbauzug selbstständig und rollte in Richtung Brixen. Der Zwischenfall passierte ausgerechnet auf einem der steilsten Streckenabschnitte entlang der Brennerlinie, weshalb der Zug rasch an Fahrt aufnahm und nicht mehr gestoppt werden konnte.

Auf dem Zug befanden sich zu dem Zeitpunkt rund 30 Arbeiter. Auf Höhe Krankenhaus Brixen prallte das Gefährt dann ungebremst und mit voller Wucht gegen eine Baumaschine und entgleiste. Der Gleisbauzug fing sofort Feuer.

Für zwei Arbeiter kam bei dem Unfall jede Hilfe zu spät: Sie wurden eingeklemmt und starben noch an Ort und Stelle. Drei weitere Arbeiter wurden schwerst verletzt, die Männer sollen in Lebensgefahr schweben. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Mehrere weitere Männer wurden leicht verletzt.

Ursache wird untersucht

Die Brennerstrecke war nach dem Zugsunglück in der Nacht auf Mittwoch bei Brixen in Südtirol bis auf Weiteres gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten vorerst an. „Der Bauzug hatte eine Vielzahl von Bahnschwellen und Eisenteilen geladen“, schilderte der Einsatzoffizier der Feuerwehr Bozen der APA. Zudem sei auch der Gleiskörper durch den entgleisten Bauzug in Mitleidenschaft gezogen worden.

„Die Unfallstelle sieht verheerend aus“, sagte der Feuerwehroffizier: „Wir hoffen, dass im Laufe des Tages in diesem Bereich wieder ein Gleis freigegeben werden kann“. Sowohl der regionale als auch der internationale Bahnverkehr waren vorerst unterbrochen.

Warum sich der Bauzug, der mit Arbeiten bei Vahrn beschäftigt war, in Bewegung gesetzt hatte, war vorerst unbekannt. Das müssten die Erhebungen der Bahngesellschaft und der Carabinieri klären. (APA/TT.com)