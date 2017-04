St. Anton am Arlberg – Schwer verletzt wurde in der Nacht auf Mittwoch ein 31-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf der alten Arlbergstraße. Der Mann war gegen 1 Uhr in der Nacht mit einem „sogenannten „Fatbike“ (ein Geländefahrrad mit übergroßen Rädern, Anm. d. Red.) talwärts unterwegs und prallte ungebremst gegen einen Kleinbagger, der am linken Fahrbahrand vor einer Baustelle stand.

Der Biker durchstieß mit dem Kopf die Windschutz- und die Heckscheibe des Fahrzeuges – seine Verletzungen sind dementsprechend massiv. Der Mann wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)