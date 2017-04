Aschau – Großeinsatz für die Feuerwehren im Zillertal: Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstag gegen 1.30 Uhr in Aschau eine Scheune in Brand geraten. Das Holzgebäude stand rasch in Vollbrand und es dauerte nicht lange, bis sich die Flammen auf das angeschlossene Wohnhaus und auf ein neben der Scheune abgestelltes Auto ausgebreitet hatten. Auch das Dach des Carports sowie ein Lagerraum mit Feuerholz gerieten in Brand. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Der Großeinsatz von acht Freiwilligen Feuerwehren mit insgesamt 21 Fahrzeugen und 161 Einsatzkräften konnte verhindern, dass noch ein weiteres Wohnhaus in Brand geriet. Gegen 4 Uhr konnte Brand Aus gegeben werden.

Atemnot durch Aufregung

Im Zuge der Löscharbeiten wurden drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren von Rettung und Notarzt wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht. Sie benötigten jedoch keine weitere Behandlung. Ein 53-jähriger Anrainer erlitt durch die Aufregung und Anstrengung starke Atem- und Kreislaufbeschwerden und musste mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen im Lauf des Donnerstags. (TT.com)