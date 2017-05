Söll – Ein Pkw rast am Söller Stampfanger in eine Wandergruppe und stürzt über eine Böschung in ein Bachbett ab. Zehn zum Teil schwerstverletzte Personen – drei davon im Auto eingeklemmt – mussten geborgen und versorgt werden. Mit diesem Übungsszenario startete nicht nur die Schulung der Sondereinsatzgruppen des Roten Kreuzes am Samstag, sondern auch das Finale der aktuellen Einsatzleiterausbildung für die angehenden Führungskräfte aus Kitzbühel, Schwaz und Kufstein.

Sie wurden im Rahmen der praktischen Übungen von Landesrettungskommandantstv. Günther Schwemberger und den Bezirksrettungskommandanten der drei Bezirke geprüft und mussten ihre erworbenen Kenntnisse nun in der Praxis unter Beweis stellen. „Die Übungsszenarien waren anspruchsvoll, aber machbar. Die Kameraden haben gezeigt, dass sie in solchen fordernden Situationen einen kühlen Kopf bewahren können“, resümierte Schwemberger. Die sechs Prüflinge bestanden ihre Praxistests.

Neben drei Übungsszenarien konnten die insgesamt rund 65 Rotkreuzler unter anderem die gerade in Aufbau befindliche „SEG Suchhunde“ kennen lernen. Martin Rendl brachte seinen Kollegen die Arbeitsweise der Flächensuchhunde und „Mantrailer“ näher. Mit Mitte des Jahres sollen die ersten Einheiten bei der Leitstelle Tirol einsatzbereit gemeldet werden. Die drei Bezirksstellen wollen künftig verstärkt gemeinsam solche Übungstage abhalten, so Schwemberger. (TT)