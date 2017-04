Telfs - An der Kreuzung zwischen der Gemeindestraße Emat und der Niedere-Munde-Straße stießen am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen und ein Fahrradfahrer zusammen. Zu dem Unfall kam es gegen 16.15 Uhr, als beide in dieselbe Straße einbiegen wollten.

Der Radfahrer, ein 66-jähriger Einheimischer, wurde bei dem Unfall zu Boden geschleudert und blieb unter dem Lastwagen liegen. Er wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Sein Fahrrad wurde von einem Reifen überrollt und zerstört. (TT.com)