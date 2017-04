Waidring - Als ein 62-Jähriger am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück in Waidring mit Holzarbeiten beschäftigt war, passierte das Unglück. Gegen 16.15 Uhr fiel er aus bisher unbekannten Gründen, aber ohne Fremdeinwirkung, von seinem Holzkranwagen. Er zog sich dabei, laut Angaben der Polizei, schwere Verletzungen zu.

Der Mann konnte aber mit seinem Traktor noch selbstständig zu einem nahe gelegenen Haus fahren. Dort wurde er vom Roten Kreuz erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus von St. Johann in Tirol geflogen. (TT.com)