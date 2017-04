Reutte - Mit ihrem Wohnmobil fuhr eine 62-jährige Deutsche am Donnerstag auf der Fernpassstraße in Richtung Norden. Gegen 17.00 Uhr verlor Sie auf dem Gemeindegebiet von Reutte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam ins Schleudern. Das Wohnmobil kippte um und blieb auf der rechten Fahrbahn liegen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit der Rettung ins Krankenhaus von Reutte gebracht werden. Das Wohnmobil wurde erheblich beschädigt. (TT.com)