Neusiedl am See – Polizisten haben am Donnerstag auf der Ostautobahn (A4) im Burgenland den betrunkenen Lenker eines Sattelschleppers aus dem Verkehr gezogen. Ein Test bei dem 58-jährigen Berufskraftfahrer ergab, dass er 2,18 Promille Alkohol im Blut hatte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lkw wurde abgestellt.

Beamte der Landesverkehrsabteilung waren bei einer Schwerverkehrskontrolle auf den Alkolenker gestoßen. Der Lkw, mit dem der Ungar unterwegs war, war mit Autoersatzteilen beladen. Die Auswertung der Tachografenscheibe ergab nach Polizeiangaben, dass der Mann bereits fast fünf Stunden unterwegs gewesen war, als er angehalten wurde. (APA)