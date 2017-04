Neustift im Stubaital – Nach einem Lawinenabgang im freien Skiraum am Stubaier Gletscher hat eine verletzte Snowboarderin am Freitag auf ihre Bergung warten müssen. Die Frau war Teil einer vierköpfigen Gruppe, die im Bereich der Dresdner Hütte im freien Skiraum unterwegs war, als sich gegen 11 Uhr ein Schneebrett löste. Sie wurde dabei so schwer an der Hüfte verletzt, dass es ihr nicht mehr möglich war, selbstständig ins Tal abzufahren.

Aufgrund des schlechten Wetters und des Schneefalls war ein Hubschrauberflug zunächst nicht möglich. Die Bergrettung musste zu Fuß zu der Frau aufsteigen, um sie zu bergen. Kurz nach 13 Uhr konnte die Verletzte schließlich an den Notarzt übergeben werden.

Erhebliche Lawinengefahr

Nach den neuerlichen Schneefällen in der Nacht auf Freitag hatte der Warndienst des Landes die Lawinengefahr oberhalb von rund 2.400 Metern als erheblich, also mit Stufe 3 der fünfteiligen Skala eingestuft. Die Experten rieten zu „besonderer Vorsicht“ im sehr steilen Gelände. (TT.com)