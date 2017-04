Innsbruck – Bei einer Kollision mit einem Lkw ist am Freitagmorgen ein Mopedlenker (16) in Innsbruck schwer verletzt worden. Als der 23 Jahre alte Lkw-Fahrer von der Radetzkystraße in den Gutshofweg einbog, prallte der 16-Jährige plötzlich gegen die Fahrzeugseite. Bei dem Sturz zog er sich einen Bruch am rechten Bein zu. Sowohl Moped als auch Lkw wurden bei dem Unfall beschädigt. (TT.com)