Wängle – Bei dem Versuch, seinen Ochsen auf dem hauseigenen Bauernhof in Wängle zu impfen, wurde ein 53-jähriger Tiroler am Freitagabend schwerst verletzt.

Als das Tier die Spritze spürte, trat es plötzlich mit den Hinterbeinen aus und traf den Bauern mitten ins Gesicht. Der Bauer wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Reutte gebracht, wurde von dort allerdings umgehend in die Klinik nach Innsbruck verlegt, wo er noch am Abend notoperiert werden musste. Laut Polizei hat der Mann schwere Gesichtsschädelfrakturen erlitten. Er schwebt aber zum Glück nicht in Lebensgefahr. (TT.com)