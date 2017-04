Neustift im Stubaital - Am Stubaier Gletscher im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) hat Samstag früh eine Lawine eine Person verschüttet. Zwischenzeitlich sei die Person geborgen, sagte ein Sprecher der Polizei auf APA-Nachfrage. Ob und wie schwer das Lawinenopfer verletzt war sowie Näherers zu ihrer Identität waren vorerst nicht bekannt.

Ein Wintersportler war gegen 9.00 Uhr unterhalb der Rotadlbahn im freien Skigelände in einen steilen Hang eingefahren und hatte dabei ein Schneebrett ausgelöst, so der Polizeisprecher. Von diesem wurde er mitgerissen und verschüttet. Bereits am Freitag war eine Snowboarderin im selben Gebiet von einer Lawine erfasst und bis zur Hüfte verschüttet worden. Die Verletzte musste wegen der schlechten Sicht zweieinhalb Stunden auf ihre Rettung warten. (APA)