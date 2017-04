Beim Zusammenstoß mit einem Pkw im Außerfern ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer (58) verletzt worden. Der Autofahrer wollte gegen 14.30 Uhr von der Weißhaus Landesstraße in Vils auf die Fernpassstraße in Richtung Innsbruck einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 58-Jährigen mit seinem Motorrad.

Der Deutsche kam zu Sturz und verletzte sich. Ein Notarzthubschrauber flog den Mann in das Krankenhaus nach Pfronten im Allgäu. Der Pkw-Lenker sowie seine mitfahrende Frau blieben unverletzt. (TT.com)