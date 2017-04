Eine nicht benützte Sauna stand am Samstagvormittag im Keller eines Hauses in Aurach in Flammen. Beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, zog sich die Bewohnerin (66) eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Unter Einsatz von schwerem Atemschutz sind die Feuerwehren aus Aurach und Kitzbühel den Flammen nach kurzer Zeit Herr geworden und konnten ein Übergreifen des Feuers auf die oberen Stockwerke verhindern. Die 66-Jährige wurde im Krankenhaus St. Johann stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gang. (TT.com)