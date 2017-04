Angath - Ein als Hobbytischlerei und Fahrzeug-Unterstellplatz genutzter Holzstadel in Angath geriet am Samstag gegen 21.30 Uhr in Vollbrand. Durch fünf Freiwillige Feuerwehren der Umgebung mit insgesamt 110 Einsatzkräften konnte das Feuer relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Personen oder Tiere wurden durch den Brand nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Brandursache steht noch nicht fest und ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (TT.com)