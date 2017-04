Ötztal –Am Taschachferner ist am Sonntag eine Skitourengeherin (48) von einer Lawine erfasst, mitgerissen und teilverschüttet worden. Die Frau war Teil einer siebenköpfigen Gruppe, die auf dem Weg auf die Ötztaler Wildspitze war. Bei der Abfahrt löste ein Tourengeher in einem Steilhang ein Schneebrett aus, das die Frau 100 Meter weit mitriss. Die Österreicherin musste von ihren Begleitern geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen werden. Sie verletzte sich unbestimmten Grades. (TT.com)