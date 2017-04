Eine Pensionistin ist am Sonntagnachmittag in Innsbruck von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 16.50 Uhr an der Kreuzung Karmelitergasse/Liebeneggstraße. Die Pkw-Lenkerin missachtete an dieser Stelle aller Voraussicht nach das „Vorrang geben“-Schild, hieß es seitens der Polizei. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. (TT.com)