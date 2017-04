Thurn – Beim Zusammenstoß mit einem Stromkasten ist am Sonntagnachmittag ein Osttiroler (81) in Thurn schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto in einer leichten Linkskurve über den Straßenrand hinaus geraten und prallte dort gegen den Stromkasten. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus nach Lienz. (TT.com)