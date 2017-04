Gaimberg – Ein Hängegleiterpilot (46) ist am Sonntagvormittag in Gaimberg bei einem Übungsflug schwer verletzt worden. Er hatte den Landeplatz Postleite bereits anvisiert, geriet allerdings ins Straucheln. Weil sich der Gurtzug nicht Öffnen ließ, legte er abseits der Landewiese eine Bauchlandung hin. Die Räder des Hängegleiters waren in der aufgeweichten Erde hängengeblieben. Der 46-jährige Mann aus den Niederlanden musste mit einer schweren Armverletzung in das Krankenhaus nach Lienz gebracht werden. (TT.com)