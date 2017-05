Adnet – Bei einem Absturz über eine Felswand in der Almbachklamm in Adnet (Tennengau) ist ein 28-jähriger Deutscher am Sonntagabend schwer verletzt worden. Der Deutsche stürzte zu Beginn einer Canyoning-Tour mit seinen Arbeitskollegen rund sieben Meter in die Tiefe und schlug auf einer betonierten Fläche auf. Die Bergrettung Salzburg barg den Verunglückten, so die Polizei in einer Aussendung.

Der Krankenpfleger aus Deutschland wollte mit vier Arbeitskollegen eine Canyoning-Tour machen. Bereits beim Zustieg zur Klamm rutschte der Mann im unwegsamen Gelände aus. Vorerst konnte er sich noch an zwei Ästen festhalten. Diese waren aber morsch und brachen. Der 28-Jährige stürzte in der Folge über eine rund sieben Meter hohe Felswand und blieb schwer verletzt auf einer betonierten Fläche des Überlaufes vom Wiestal Stausee liegen. Ein Notfallmediziner, der hinter dem Abgestürzten ging, leistete ärztliche Hilfe.

Die Bergrettung Salzburg barg den Verletzten aus dem unwegsamen Gelände. Es waren 16 Bergretter im Einsatz. Der 28-jährige Deutsche wurde ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. (APA)