Trento/Wien – Ein österreichischer Radfahrer ist am Samstag in der norditalienischen Provinz Trento (Trient) bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad verletzt worden. Nach Angaben lokaler Medien erlitt der 45-Jährige Blessuren an den Beinen und einen Handgelenksbruch.

Schwerer wurde der Biker verletzt, der von seiner Kawasaki geschleudert wurde und gegen eine Begrenzungsmauer prallte. Er wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Trento eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich auf einer Provinzstraße, die von Riva del Garda zum Tennosee führt, im Gemeindegebiet von Tenno (Thenn). Der Radfahrer und der 36-Jahre alte Motorradlenker aus der Lombardei waren im Bereich einer Kurve frontal zusammengestoßen. (APA)