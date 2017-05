Ein Mann ist in Berlin etwa 50 Meter von einer S-Bahn mitgeschleift worden, nachdem er trotz Abfahrtsignal noch in den Wagen hineinspringen wollte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde dabei die Hand des angetrunkenen 23-Jährigen am Montagabend eingeklemmt. Dadurch fiel er am S-Bahnhof Brandenburger Tor vom Bahnsteig in das Gleisbett. Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn konnten den jungen Mann zügig von den Gleisen holen. Durch den Unfall erlitt er nur leichte Verletzungen an Hand und Hüfte, wie die Polizei mitteilte. Weil er trotz des ertönten Signals und sich schließenden Türen in die S-Bahn einsteigen wollte, leitete die Behörde ein Bußgeldverfahren ein. (dpa)