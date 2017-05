Langkampfen – Zwei Verletzte forderte am Dienstagabend ein Unfall entlang der Gemeindestraße in Langkampfen. Dort war gegen 21.30 Uhr ein 15-jähriger Mopedfahrer in Richtung Angath unterwegs. Zeitgleich marschierte auch ein 25-Jähriger am Straßenrand entlang.

Plötzlich fuhr der Mopedlenker den Fußgänger von hinten um, weil er ihn in der Dunkelheit nicht gesehen haben dürfte, und kam gleich selbst zu Sturz.

Beide wurden verletzt und mussten nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden. (TT.com)