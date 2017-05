Brixen im Thale – Die Feuerwehr wurde Mittwochnachmittag zu einem Wohnhausbrand in Brixen im Thale gerufen. Am Salvenberg war in der Garage eines Einfamilienhauses das Feuer ausgebrochen. Das Gebäude soll nach dem Brand unbewohnbar sein.

Das Feuer brach gegen 16.30 Uhr aus. Zu diesem Zeitpunkt war die Familie nicht zu Hause, verletzt wurde daher niemand. Die Feuerwehren Brixen, Kirchberg, Westendorf waren mit 80 Mann im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. (TT.com)