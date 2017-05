Tösens – Ein 22-Jähriger wurde Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall in Tösens verletzt. Der Einheimische war mit zwei Männern in einem Waldteil in Tösens mit Holzschlägerarbeiten beschäftigt. Während sich seine Kollegen im Bereich des Forstweges aufhielten, befestigte der junge Mann rund 100 Meter unterhalb die Baumstämme an der Seilwinde.

Als der 22-Jährige feststellte, dass ein Baumstamm noch am Baumstumpf hing, stoppte er über Funk den Transport und trennte mit der Motorsäge den Baumstumpf ab, teilte die Polizei mit. Da der Seilzug zu diesem Zeitpunkt nicht mehr unter Spannung stand, rutschte der Baumstamm ab und riss einen weiteren Stamm mit, der den Arbeiter am Rücken traf.

Der 22-Jährige wurde von den anderen Holzfällern auf die Straße gebracht, wo er laut Polizei wegen starker Schmerzen zusammenbrach. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)