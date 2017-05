Nauders – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich Donnerstagfrüh in Nauders. Ein 39-Jähriger war gegen 9 Uhr mit dem Zuschneiden von Zaunlatten an einer Tischkreissäge beschäftigt. Dabei geriet der Einheimische mit der linken Hand in die laufende Kreissäge und trennte sich laut Polizei den Daumen vollständig ab. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

In Lienz wurde Donnerstagvormittag ein 46-Jähriger bei einem Arbeitsunfall verletzt. Der Mann aus Kärnten war in einem Geschäft mit Montage- und Justierungsarbeiten an einem Aufzug beschäftigt. Laut Polizei befand sich der Mann in der Liftkabine und fuhr per Handsteuerung aufwärts. Dabei klemmte er sich sein linkes Bein und zog sich eine tiefe Wunde zu. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)