St. Anton — Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ereignete sich bei dichtem Schneefall auf der Arlbergpass-Straße in St. Anton ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23 Jahre alter Pkw-Lenker raste in einer leichten Rechtskurve frontal in einen rumänischen Kleinbus mit 18 Insassen.

Acht Menschen, die im Kleinbus mitgefahren waren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht werden, konnten aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden.

Der 23-jährige Tiroler zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Zamser Krankenhaus geflogen und wird dort stationär behandelt.

Schneeglatte Straße

Derzeit ist die Unfallursache noch nicht geklärt, laut den Einsatzkräften war die B 197 aber schneeglatt, was zu dem Unfall geführt haben dürfte. Die Straße war von 20.50 bis 22.30 Uhr gesperrt. (TT.com)