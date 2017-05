Niedersachsen - Ein Tüftler aus Deutschland hat eine Metallkonstruktion entwickelt, die Terroranschläge mit Lastwagen verhindern soll. Als er seine Erfindung, die er in Anlehnung an die Terroranschläge in der südfranzösischen Stadt im Sommer 2016 "Nizzasperre" getauft hatte, am vergangenen Samstag testen lassen wollte, passierte das Unglück. Ein Testfahrer, der mit einem Lastwagen bewusst auf die Sperre auffuhr, wurde schwer verletzt, berichtet die Hessisch/Niedersächsische Allgemeine (HNA).

Der Testlauf, der in der kleinen niedersächsischen Gemeinde Uslar stattfand, startete am frühen Nachmittag. Wie Augenzeugen schildern, sei der Lkw aus rund 100 Metern Entfernung auf die Sperre zugefahren und habe vor dem Aufprall eine Geschwindigkeit von rund 50 km/h erreicht.

Selbst gebastelter Überrollkäfig versagte



Da die Kollision mit dem Hindernis dermaßen stark war, wurde der Laster drei bis vier Meter in die Luft geschleudert um daraufhin hart auf dem Boden aufzuschlagen. Das zeigt auch eine Videoaufnahme des Tests. Den Lenker, ein 48-Jähriger, der angeblich Erfahrung mit Stockcar-Rennen hat, konnte auch ein selbst gebastelter Überrollkäfig nicht schützen.

Wie die HNA schreibt, hätte die Feuerwehr einiges an Mühe aufbringen müssen, um den Mann zu befreien. Er wurde vom bereits vor dem Unfall anwesenden Notarzt erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Über die Konstruktion selbst ist wenig bekannt. Die Videoaufnahmen zeigen, dass sie offenbar beweglich ist und eine sternartige Form besitzt. Der Unternehmer, der sich für die Entwicklung und den Test verantwortlich zeigt, meint im Bericht der HNA, dass er bereits in Verhandlung mit potentiellen Kunden und Behörden steht, die seine Konstruktion kaufen wollen.

Ermittlungen eingeleitet



Die Staatsanwaltschaft von Göttingen hat gegen ihn Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Der Mann weißt alle Vorwürfe von sich. Die Testfahrt sei mit der Feuerwehr und den Rettungskräften abgesprochen gewesen. Alle hätten bereitgestanden, als sie gestartet wurde. (bfk)