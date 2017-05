Von Michael Mader

Telfs – Betroffenheit herrschte gestern in der kleinen Siedlung am Wiesen­weg in Telfs: In der Nacht auf Samstag war gegen 3.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses ein Brand ausgebrochen. Die gegenüberliegenden Nachbarn hatten den Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. Noch vor der Feuerwehr trafen zwei Beamte der Polizeiinspektion Telfs vor Ort ein, kamen auch ein kleines Stück in die Wohnung, mussten aber aufgrund der starken Rauchentwicklung aufgeben.

„Die sind fast auf dem Boden gelegen“, schildert ein Nachbar, der die versuchte Rettungsaktion live miterlebte.

Nur kurze Zeit später trafen aber schon die Männer der Feuerwehr Telfs am Brandort ein und bargen den 26-jährigen Mieter unter Verwendung von schwerem Atemschutz. Sofort wurde versucht, den Mann zu reanimieren, allerdings ohne Erfolg.

„Es war in der Nacht natürlich ein gewaltiger Auflauf, überall war Rauch. Die Feuerwehr hat die Couch dann über den Balkon geschmissen“, erklärt ein Nachbar gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Von der arg in Mitleidenschaft gezogenen Couch könnte der Brand auch ausgegangen sein. Festlegen will sich die Polizei allerdings noch nicht. Die Erhebungen der Exekutive gingen am Samstagnachmittag noch weiter. Ermittler waren vor Ort, die Eingangstüre wurd­e polizeilich versiegelt. Ein­e Fremdeinwirkung als Brandursache dürfte nicht vorliegen. Zur genauen Abklärung wurde eine Obduktion der Leich­e angeordnet.