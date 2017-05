Söll – Bei Schalungsarbeiten an einer Jauchengrube am Bromberg in Söll wurde Samstagmittag ein Mann verletzt. Der 44-jährige Österreicher stürzte aus etwa drei Metern Höhe auf am Boden der Jauchengrube stehende Eisensteher. Dabei zog er sch Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf, den Händen und der Hüfte zu.

Er wurde mit Unterstützung der Bergrettung Scheffau ins Tal gebracht und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)