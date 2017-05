St. Pölten – Zu einem Forstunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Samstagvormittag in einem Wald in Laaben (Bez. St. Pölten) Land gekommen. Ein 56-jähriger Mann führte alleine Holzschlägerungsarbeiten durch.

Im Zuge dieser Arbeiten wurde er von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen. Die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass er laut Landespolizeidierektion Niederösterreich noch an der Unfallstelle verstarb. (APA)