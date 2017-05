Lienz – Seit vier Jahren sind die Jugendgruppen des Roten Kreuzes in Osttirol jährlich zum Bezirkswettbewerb geladen. Von den 115 Mitgliedern an den vier Bezirksstellen Lienz, Sillian, Matrei und St. Jakob nahmen heuer so gut wie alle teil. Der Bewerb fand in Lienz rund um das Rotkreuz-Gebäude statt. Gewertet wird in den Kategorien Bronze (13- bis 15-Jährige) und Silber (15- bis 17-Jährige).

Die Aufgaben waren nicht leicht, schildert Jugendbetreuer Michael Glahn. „Es gibt drei praktische und eine theoretische Station. Je nach Alter müssen die Jugendlichen Erste Hilfe oder Sanitätshilfe leisten.“ Das erste Szenario war auf dem Parkplatz des Schulzentrums Nord aufgebaut: ein Verkehrsunfall mit Mopedfahrern, denen unter anderem fachkundig der Helm abgenommen werden musste. Danach mussten die Jugendlichen die Verletzten versorgen. Szenario zwei auf dem Spielplatz gegenüber dem Rotkreuz-Gebäude war eine nächtliche Feier, die außer Kontrolle geraten war. Neben leeren Bierflaschen fanden die jungen Helfer auch leere Tablettenverpackungen vor. Und bei der dritten Übungsannahme in einem Gebäude ging es um einen Unfall in einer Malerwerkstatt mit Ver­ätzungen.

Die Stockerlplätze teilten sich die Helfer aus St. Jakob und Sillian untereinander auf: In der Bronzekategorie siegte Sillian 2 vor Sillian 3 und St. Jakob 3. Silber gewann St. Jakob 2 vor Sillian 1 und St. Jakob 1. Wer Interesse an einer Mitarbeit bei der Jugend hat, kann sich an Michael Glahn unter michael.glahn@roteskreuz-osttirol.at wenden. Mindestalter: 12 Jahre. (co)